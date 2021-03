"Dance Dance Dance": Ida Nowakowska i Paweł Cieślak mają konflikt? Uczestnik szczerze odpowiedział co sądzi o jurorce! 

W ostatnim odcinku "Dance Dance Dance" na linii Paweł Cieślak-jurorzy zrobiło się gorąco. Uczestnik został poproszony o powtórzenie jednej z figur ze swojej choreografii, jednak odmówił, czym naraził się na krytykę Idy Nowakowskiej, która przyznała, że jego zachowanie było mało eleganckie. Czy między Pawłem a jurorką jest konflikt? Oboje zabrali głos w sprawie!

Ida Nowakowska i Paweł Cieślak z "Dance Dance Dance" mają konflikt?

Emocje po piątkowym odcinku programu wciąż nie opadają. Najlepszą solówkę wykonał właśnie Paweł Cieślak (zdobywając 20 punktów od jurorów), ale przy okazji jego występu nie zabrakło małych kontrowersji. Paweł nie chciał powtórzyć jednej z figur, tłumacząc:

Tańczyłem dla siebie. Nie dla ciebie, nie dla ciebie, nie dla ciebie. Nie chciałem siebie zawieść. I takie najbardziej są we mnie teraz emocje. Robiłem to dla siebie, więc nie będę nic powtarzał dla Was - powiedział uczestnik.

Co więcej - zwrócił również uwagę na bardzo surowe noty jurorów dla uczestników, którzy według niego powinni zostać ocenieni znacznie lepiej. Na tym nie koniec. Jak podaje Pudelek.pl, historia miała swoją kontynuację już po nagraniach odcinka. Idzie Nowakowskiej nie spodobało się to, co mówił Cieślak, podważając oceny jurorów:

Szczególnie oburzona była Ida Nowakowska, która w TV powiedziała, że było to mało eleganckie, natomiast za kulisami oświadczyła, że zawiodła się na tym uczestniku. Nie podobało jej się to, że dyskredytuje punktację osób bardziej doświadczonych od niego i zmusza ich do reakcji, które narażają jury na ośmieszenie - słyszymy.

Czy to oznacza, że jurorka i uczestnik mają konflikt? Paweł Cieślak niedawno poprosił fanów o pytania, na które szczerze odpowiadał. Nie zabrakło więc tematu Idy i relacji z pozostałymi jurorami. Jednak jego odpowiedzi mówią same za siebie - wszelkie nieporozumienia to już przeszłość. Nowakowska i Cieślak zapewnili, że bardzo się lubią:

Jan Bogacz / TVP / screen z Instagrama

Oglądacie "Dance Dance Dance"? Paweł Cieślak występuje w show z Olgą Łasak, artystką kabaretową.