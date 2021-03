"Dance Dance Dance": Tym razem nie Roxie Węgiel a jej koleżanka. Krytyczna ocena Agustina Egurroli wywołała burzę 

Agustin Egurrola to zdecydowanie najbardziej surowy juror trzeciej edycji "Dance Dance Dance". Tydzień temu burzę w sieci wywołała jego surowa ocena odnośnie występu Roxie Węgiel w połączeniu ze zbyt emocjonalną reakcją młodej gwiazdy. Zarówno Roxie jak jej taneczna partnerka Oliwia obiecały, że poprawią błędy, które wytknęło im jury. Niestety we wczorajszym odcinku również nie obyło się bez surowej oceny jurora. Agustin Egurrola wytknął 17-letniej Oliwii, słabą umiejętność chodzenia w butach na obcasie. Te słowa nie spodobały się internautom.

Zobacz także: "Dance Dance Dance": Agustin Egurrola doprowadził Roxie Węgiel do łez! "Nudne i szkolne"

"Dance Dance Dance" już od pierwszego odcinka budzi sporo kontrowersji. Po premierowym odcinku widzowie szeroko komentowali płacz Roxie Węgiel z powodu ostrego komentarza ze strony Agustina Egurroli. Tydzień później nastolatka wytłumaczyła, że sama nie sądziła, że tak emocjonalnie zareaguje na surową ocenę.

W drugiej części drugiego odcinka programu z solowym występem zmierzyła się Oliwia Górniak. Agustin Egurrola starał się docenić mocne momenty jej występu ale również wytknął te, które warto poprawić. Tym samym wspomniał o chodzeniu na obcasach:

Absolutnie energetycznie. Wszystko było dobrze, była osobowość, była siła, ale był jeden dość duży problem. Moim zdaniem, nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest twoje pierwsze spotkanie z butami na obcasie. Ani razu nie było wyprostowane kolano...

Koleżanka Roxie Węgiel przyznała mu racje, tłumacząc się, że starała się nauczyć dobrze chodzić na szpilkach:

Wiem, wiem. Ja się uczyłam chodzić na tych szpilkach. Bo ja kompletnie nie chodzę w szpilkach. Raz byłam w życiu, dosłownie, i to był koniec mojej historii ze szpilkami.

Komentarz jurora odnośnie chodzenia na obcasach nie spodobał się jednak widzom:

- Oliwia zatańczyła wybitnie jak na tak młody wiek, a dostała tak malusio punktów

- Ktoś tu sobie postawił za punkt honoru w każdym odcinku doprowadzać do łez najmłodsze uczestniczki...

- Nie umie chodzić w obcasach. Ale w choreografii nie zrobiła prawie żadnych błędów

- Nie uważam, że nastolatka powinna umieć perfekcyjnie chodzić, a tym bardziej tańczyć na szpilkach. Ona ma na to czas, żeby się tego nauczyć.

- Mówienie jej, że to spory błąd i krytykowanie, że nie umie w nich tańczyć albo mówienie, że skatowałoby się ją na treningu - jest po prostu przesadą - pisali internauci.