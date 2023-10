Już w najbliższy piątek Telewizyjna Dwójka pokaże nowy odcinek "Dance Dance Dance". Co wydarzy się w programie? Kto tym razem zachwyci swoim tańcem? Tego dowiemy się już za kilka dni, ale już teraz mamy dla Was zaskakujący fragment show, w którym jeden z uczestników wdał się w dyskusję z jurorami! Okazuje się, że Paweł Cieślak, taneczny partner Olgi Łasak z Kabaretu Czesuaf, nie spełnił prośby Agustina Egurroli, który chciał, żeby Paweł pokazał jeden z elementów choreografii, który miał wykonać najlepiej.

- Tańczyłem dla siebie. Nie dla ciebie, nie dla ciebie, nie dla ciebie. Nie chciałem siebie zawieść. I takie najbardziej są we mnie teraz emocje. Robiłem to dla siebie, więc nie będę nic powtarzał dla Was - odpowiedział Paweł Cieślak.

- Dzisiejsze serduszko już wylało na ten parkiet i trochę zostało zdeptane w moim mniemaniu. Szukałem szczęścia w tym wszystkim i tym szczęściem było to, żeby to zrobić dla siebie. Poprzednio tańczyłem dla was i to się nie udało... - kontynuował uczestnik.