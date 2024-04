Dagmara Kaźmierska w rozmowie z mediami zabrała głos w sprawie swojego występu w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami", a przy okazji ujawniła prawdę o swoim zdrowiu. Niestety, w ostatniej odsłonie tanecznego show jurorzy ostro ocenili występ "Królowej życia" i przyznali jej bardzo mało punktów. Iwona Pavlović komentowała nawet, że Dagmara Kaźmierska z odcinka na odcinek coraz gorzej radzi sobie na parkiecie. Teraz okazuje się, że celebrytka zatańczyła ze złamanym żebrem!

W minioną niedzielę widzowie zobaczyli kolejny odcinek tanecznego show Polsatu. Niestety, z programem pożegnała się kolejna para - tym razem po raz ostatni zatańczyli Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Wydaje się jednak, że największe emocje wywołały występy "Królowej życia". Dagmara Kaźmierska została upokorzona punktacją w "Tańcu z Gwiazdami" - nawet Ewa Kasprzyk przyznała jej zaledwie jeden punkt. Jurorzy nie oszczędzali uczestniczki i gorzko komentowali jej występ.

Teraz okazuje się, że Damara Kaźmierska w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" zatańczyła pomimo ogromnego bólu. Zdradziła, w jakim jest stanie.

Dagmara Kaźmierska w rozmowie z Pomponikiem wyznała, że od tygodnia ma złamane żebro, a przed ostatnim odcinkiem musiała przyjąć mocne środki przeciwbólowe. Gwiazda nie ukrywa, że jurorzy nawet nie wiedzą, jak cierpi, a pomimo tego daje z siebie wszystko na parkiecie.

Od tygodnia mam pęknięte żebro i robię dobrą minę do złej gry. Poza tym, pani Iwonka nie wie, jakim ja okupuję to bólem codziennym bo ja nawet mam problem z chodzeniem, więc co dopiero z tańcem. Daję z siebie co mogę, ale niestety ciało nie słucha głowy. Ja bym chciała dobrze, ja wszystko w głowie pamiętam, co mam robić, ale ciało nie pracuje z głową

komentuje Dagmara Kaźmierska.