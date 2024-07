Dagmara Kaźmierska wydała książkę "Prawdziwa historia Królowej Życia. Za kratami", w której rozlicza się ze swoją mroczną przeszłością. "Królowa życia" nie ukrywa przed światem niechlubnej historii i faktu, że siedziała w więzieniu. W studiu Party.pl, gdzie porozmawialiśmy o jej traumatycznych wspomnieniach. Poruszyliśmy również temat jej syna Conana, który równie mocno cierpiał, gdy jego mama odsiadywała swój wyrok:

Dagmarze Kaźmierskiej trudno było radzić sobie z tęsknotą za synem i wyznała, że towarzyszyły jej myśli samobójcze.

Dagmara Kaźmierska i jej syn zdobyli popularność dzięki udziałowi w "Królowych życia". Conan Kaźmierski ma doskonałą relację z mamą, chociaż wiele wycierpiał z powodu jej kryminalnej przeszłości. Dagmara Kaźmierska pobyt w więzieniu określa najgorszym momentem swojego życia. W rozmowie z Party.pl wróciła wspomnieniami do tego, jak jej odsiadkę przeżył jej syn Conan:

Nie ma co rozpamiętywać. Najbardziej ucierpiał Conan z tego wszystkiego. Jeszcze gdzieś ta trauma jest w nim do dziś.

Dagmara Kaźmierska przyznała, że z Conanem nie poruszają już tematu więzienia, a jeżeli już to robią, starają się do tego etapu ich życia podchodzić z dystansem:

Dagmara Kaźmierska w rozmowie z Party.pl wspominała traumatyczne momenty tęsknoty za Conanem i przerażenia, że może więcej go nie zobaczyć:

Zobacz także

Nic ci nie pomoże. Tęsknota ze dzieckiem jest tak ogromna, jeżeli jesteś z nim związana tak jak ja byłam związana z Conanem (...) Nawet nic mi do głowy nie przychodziło. Na początku jedyne myśli mi przychodziły to samobójcze, tak? Bo po prostu rozrywało mi głowę, serce duszę za nim, że jego nie ma. To co? Już go nigdy nie zobaczę a on zwariuje beze mnie? Na rozłąkę nie ma lekarstwa żadnego (...)Tęsknota była 24 na dobe, nie ma szans, żeby cokolwiek odwiodło ci głowę, nie ma rady. \