Dagmarze Kaźmierskiej nie udało się znaleźć miłości w programie "Dagmara szuka męża". Aktualnie cały wolny czas spędza na treningach tanecznego show "Taniec z Gwiazdami". Jednak podczas ostatniego nagrania na TikToku zasiała ziarno niepewności.

Od kilku tygodni Dagmara Kaźmierska skupia się na treningach do niedzielnych odcinków "Tańca z Gwiazdami". Nie da się ukryć, że nauka choreografii jest dla niej wyznaniem, ale jej fani i tak chętnie wysyłają sms'y, by móc zobaczyć ją w kolejnym odcinku. Na widowni Dagmarę wspiera syn Conan oraz czasami najlepszy przyjaciel Jacek. Niestety celebrytka nie ma obecnie swojej drugiej połówki, ale próbowała ją znaleźć nawet w telewizji. Dagmara Kaźmierska miała swój własny program na Polsacie "Dagmara szuka męża", w którym randkowała z różnymi kandydatami. Niestety żaden nie spełnił jej oczekiwań.

Na co dzień Dagmara Kaźmierska prowadzi butik, w którym sprzedaje ubrania. Fani celebrytki uwielbiają jej live'y, ponieważ gwiazda "Królowych życia" jest na nich bardzo bezpośrednia i zabawna. Ostatnio na jednym z nich wygadała się, że jej serce skradł pewien mężczyzna.

Nagle celebrytka zobaczyła przystojnego mężczyznę za oknem i nie mogła nie podzielić się tym z internautami.

On poszedł po coś do auta

On poszedł po coś do auta

No to poszli daleko. Mogłaś pójść Oliwka zaprosić go na kawę. Do jakiego hotelu oni tam poszli? Może pójdziemy tam na kawę

— odpowiedziała Kaźmierska.