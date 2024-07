Czuję, że nigdy nie znudzisz się tym programem, skoro mówisz o nim z taką pasją.

– Nie, bo jak się można takimi ludźmi znudzić? Kocham to, co robię, więc „Rolnik” zawsze będzie u mnie na pierwszym miejscu. To moja pierwsza wielka szansa, program jest fenomenem i czuję się szczęśliwa, że mogę brać w nim udział. Gdyby nie „Rolnik”, to na pierwszym miejscu byłby teatr, a na kolejnym byłyby podróże. Ale to się wszystko łączy dzięki show. Spotykam ludzi, którzy dają mi możliwość zrealizowania moich pomysłów.

I nikt przez ten czas nie próbował złożyć ci jakiejś innej interesującej propozycji? Nie kusiłaby cię propozycja wzięcia udziału w takim show jak „Azja Express”?

– Dostawałam różne inne propozycje. Lubię niektóre konkurencyjne programy, choć moim zdaniem „Rolnik szuka żony” jest tym najlepszym! Gdy dostaję jakąś propozycję, to próbuję sobie wyobrazić, czy się widzę w danym programie i jeśli tak jest, to przyjmuję ofertę. Oczywiście, jeśli nie koliduje ona z „Rolnikiem”. W innym przypadku nie ma o czym rozmawiać! Co do „Azja Expressu” choć kocham ten kontynent, to nie wiem, czy jest to program dla mnie. „Rolnik szuka żony” jest na pierwszym miejscu, bo to jest spełnienie moich ambicji. To show, który daje szczęście nie tylko mnie, ale przede wszystkim innym. I jestem z tego dumna!