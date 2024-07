Katarzyna Maciąg w tym sezonie dołączyła do obsady 8. serii serialu "Przyjaciółki". Wciela się w rolę Joanny, klientki kancelarii Pawła (Bartek Kasprzykowski). Jest rozwódką, a przystojny adwokat wpadnie jej w oko. Czy Paweł zdradzi Ankę (Magdalena Stużyńska - Brauer) z Joanną?

W wywiadzie z Galą Katarzyna Maciąg przyznała, że lubi kreować czarne charaktery:

Lubię nowe wyzwania, pociągają mnie czarne charaktery. Teraz w serialu "Przyjaciółki" wcielam się w taką postać

Paweł jest mocno zaabsorbowany sprawą nowej klientki Joanny. Joanna często dzwoni do Pawła, co zwraca uwagę Anki. Anka zaczyna nabierać podejrzeń, czy ich częste kontakty mają czysto zawodowy charakter. Dodatkowo, wracając z lanczu z przyjaciółkami, widzi Pawła z Joanną w kawiarnianym ogródku - ona trzyma go za rękę. Nie mówi mu o swoich podejrzeniach, ale obawia się, że mógł powrócić do dawnych nawyków...

Piąty odcinek ósmej serii "Przyjaciółek" o godz. 21.10 w Polsacie.

