"Big Brother", który wrócił po latach na antenę TVN7, ponownie okazał się wielkim hitem. W nowej edycji na widzów czekają zmiany. Program w zastępstwie Agnieszki Woźniak-Starak poprowadzi Gabi Drzewiecka. Z kolei na antenie Polsatu zadebiutował nowy format "Love Island. Wyspa miłości", który na wyspach brytyjskich okazał się wielkich hitem i doczekał aż 7 edycji.

"Love Island" jest konkurencją dla "Big Brothera", co prawda jego formuła jest inna, ale oba programy łączy to, że są mocno kontrowersyjne. Party.pl zapytało Karolinę Gilon, co sądzi o nowym hicie Polsatu. Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co modelka nam powiedziała na temat par w "Wyspie miłości". Zamierza oglądać?

