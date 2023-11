5 z 10

Marcin Puciek to 30-latek, pracujący jako trener na siłowni. Jego największa dotychczasowa miłość przetrwała trzy lata. Jak twierdzi – był przekonany, że kiedyś będzie mógł powiedzieć do swojej partnerki „żono”. Niestety nie wyszło. Obecnie aktywnie korzysta z aplikacji randkowych, do czego otwarcie się przyznaje.

Marcin regularnie ćwiczy na siłowni, słucha muzyki i dba o swoje wysportowane ciało. Ma 185 cm wzrostu i choć jego muskulatura budzi podziw niejednej kobiety, to w skali od 1 do 10 mężczyzna przyznaje sobie zaledwie… 5. „Często słyszę, że jestem osobą skromną i sympatyczną z dużym poczuciem humoru. Mój wygląd zupełnie nie współgra z osobowością i charakterem”. Jego wybranka musi mieć w sobie to „coś”. „Powinna mnie onieśmielać swoją urodą i sylwetką, wzbudzać moje pożądanie”. Marcin uwielbia zgrabne i wysportowane kobiece ciało – zgrabną pupę, płaski brzuch, jędrne piersi.