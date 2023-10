W najnowszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie brakuje emocji. Czasem jednak nadmiar nie służy widzom. Część fanów przyznaje wprost, że z trudem obserwuje małżeństwo Kingi i Marcina. Od początku para wysyła jasne sygnały, że mogła zostać źle dobrana. Uczestnicy coraz częściej się kłócą. Zdążyli już nawet zrobić sobie przerwę. Sprzeczka goni sprzeczkę, a internauci nie mają wątpliwości co do tego, że Kingę i Marcina czeka rozwód. Co na ten temat sądzi jedna z ekspertek telewizyjnego eksperymentu matrymonialnego?

Ekspertka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" komentuje sytuacje uczestników

Prawdopodobnie nie ma już widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy wierzą, że Kinga i Marcin będą żyli długo i szczęśliwie. Uczestnicy szybko musieli zmierzyć się z poważnym kryzysem, gdy kobieta spakowała walizki i wyprowadziła się od swojego świeżo upieczonego męża. Czy to początek końca ich relacji? Mamy komentarz psycholożki Zuzanny Butryn, która jest też ekspertką w produkcji.

Każda relacja ma swoje zakręty, nawet jeśli pojawiają się one na początku, to wciąż możemy stworzyć ze sobą dobry związek, wymaga to naszego zaangażowania i motywacji, a wtedy możliwe jest praktycznie wszystko. Słuchając drugiej osoby, podchodząc do relacji z autorefleksją, możemy nauczyć się bycia razem i wypracować strategie radzenia sobie w trudniejszych chwilach — powiedziała nam.

Problemy mają jednak nie tylko Kinga i Marcin. Widzowie z dużymi wątpliwościami przyglądają się Markowi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i jego trudnej relacji z matką. Fani uważają, że kobieta za bardzo wtrąca się w małżeństwo syna i Kornelii. Czy teściowa może doprowadzić do rozwodu?

Rodzice w różny sposób reagują na pojawienie się w naszym życiu partnera. Rodzic chce dobrze dla swojego dziecka, natomiast nie zawsze oznacza to, że my dobrze te intencje odczytujemy. Ważna wtedy jest rozmowa z rodzicem i wyjaśnienie co dla nas jest okej, a jakie zachowania mogą być dla nas kłopotliwe — wyjaśniła Zuzanna Butryn.

Wykazujemy się dojrzałością i wyrozumiałością kiedy staramy się zrozumieć zachowania teściowej — stwierdziła.

Najważniejsze, aby do relacji z teściową podejść neutralnie, poznawać się i dopiero wyciągać wnioski — dodała.

