Czy Agnieszka Kaczorowska utrzymuje kontakt z Łukaszem Kadziewiczem? Aktorka i tancerka trenowała z siatkarzem w poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami" i połączyła ich bardzo silna przyjaźń. Niektórzy spekulowali nawet, że tych dwoje łączy coś więcej. W rozmowie z Party.pl Agnieszka Kaczorowska zdradziła, czy po zakończeniu programu utrzymuje kontakt z Łukaszem Kadziewiczem. Okazało się, że są w stałym kontakcie i nie zapominają o sobie w ważnych momentach:

To jest niezwykłe! Z Łukaszem mam chyba najczęstszy kontakt. Zawsze dostaje życzenia czy to na Dzień Kobiet, czy na święta jedne i drugie, oczywiście sama też wysyłam. To bardzo miłe, że utrzymujemy taki przyjacielski kontakt. To z biegiem czasu się nie zatraca. To ważne, bo relacja, która się nawiązuje w programie jest dość silna, przyjacielska i musimy sobie bardzo ufać i spędzamy ze sobą mnóstwo godzin na sali, więc fajnie gdy ta druga osoba czy też tancerz tego nie ucina, powiedziała Agnieszka.