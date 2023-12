Przed nami finał "Rolnik szuka żony". O tym, jak potoczyły się losy uczestników dowiemy się już w niedzielę 10. grudnia. Niektórzy uczestnicy z nowego sezonu jednak zdążyli już zaprzyjaźnić się z gwiazdami poprzednich edycji. Ewa, kandydatka Waldemara bawiła się m. in. z Kamilą z 8. edycji. Zobaczcie zdjęcia.

Ewa i Kamila z "Rolnik szuka żony" na wspólnej imprezie

Wygląda na to, że w finale "Rolnik szuka żony" będzie gorąco. Fani już zauważyli, że niektóre uczestniczki mają nietęgie miny. Już w najbliższą niedziele okaże się, jak zakończyły się znajomości zawarte dzięki napisanym do rolników listom. Wielu kandydatów jednak zyskało nie tylko relacje zawarte w programie ale również nowych znajomych z poprzednich edycji. Na grudniowej imprezce dla uczestników "Rolnik szuka żony" bawiły się m. in. Kamila i Ewa. Kamila Boś opublikowała serię zabawnych zdjęć, które podpisała słowami:

Te piękne R O L N I K O W E wspomnienia chce tu mieć

Jej wpis szybko skomentowała Ewa z 10. edycji "Rolnik szuka żony" podsumowując zabawę emotikonami serca i ognia. Nie ma wątpliwości, że wśród byłych uczestniczek i uczestników znalazła nowe, dobre znajomości. Wspólne zdjęcia znajdziecie w poście poniżej:

Wspólną zabawę przeżywają także inni zaproszeni goście, dobrze nam znani z randkowego show TVP:

Najlepsi! napisała Joanna Osypowicz.

Wspólne zdjęcia ulubieńców z "Rolnik szuka żony" komentowali także znajomi Kamili a także fani:

Najlepiej! Do tej pory nogi mnie bolą dodała znajoma Kamili.

Sami fajni ludzie

Nocy było mało!

Ale extra ze Wam coś takiego zorganizowali pisali fani.

Kto by pomyślał, że udział w programie przyniesie uczestnikom nie tylko szansę na znalezienie miłości ale również na nowe przyjaźnie. Fajnie się patrzy na ich radość.

