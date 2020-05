Czarna bania na Suwalszczyźnie i czym wraca plotka - pytania z Milionerów. Sprawdź odpowiedzi!

Do czego służy tradycyjna czarna bania na Suwalszczyźnie, czym wraca plotka oraz jaka sałata jest podobna do kapusty głowiastej - to jedne z trudniejszych pytań 268. odcinka "Milionerów". Okazały się dużym wyzwaniem dla uczestnika. Mimo użycia koła ratunkowego, udzielił on błędnej odpowiedzi na pytanie dotyczące czarnej bani i odpadł z programu.

Najciekawsze pytania i odpowiedzi z dzisiejszego odcinka programu "Milionerzy".

Co się robi w tradycyjnej czarnej bani na Suwalszczyźnie?

A: namacza pranie B: ubija masło C: zażywa sauny D: przechowuje węgiel

Prawidłowa odpowiedź: C. zażywa sauny.

Czarna bania to drewniany budynek, w którym znajduje się piec z narzuconymi kamieniami oraz ławeczki. Niegdyś służyła ona do relaksu po pracy i spotkań towarzyskich. Banie najczęściej stały w okolicach jeziora lub rzeki, aby można było się szybko schłodzić po saunie. Aktualnie czarne banie znajdują się przede wszystkim na Suwalszczyźnie, w okolicach rzeki Czarna Hańcza.

Plotka, która wylatuje wróblem, wraca:

A: w podskokach B: wołem C: jak zbity pies D: uchem

Prawidłowa odpowiedź: B. wołem.

Pełna treść cytatu: "Plotka wylatuje wróblem, a wraca wołem." Oznacza to, że przekazane komuś słowa często są wyolbrzymione, a informacja zostaje zmieniona.

Która z sałat przypomina główkę kapusty głowiastej?

A: rukola B: roszponka C: rzymska D: lodowa

Prawidłowa odpowiedź: D. lodowa.

Główka kapusty głowiastej jest okrągła i lekko spłaszczona na górze, podobnie jak sałata lodowa. Z kolei sałata rzymska jest bardziej podłużna. Rukola i roszponka to rośliny o małych listkach.

