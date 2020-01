Córka znanego muzyka w "The Voice Kids 3"! Znacie ją z Małych Gigantów

The Voice Kids wyłania gwiazdy młodego pokolenia. To właśnie tam zaczynały Roxie Węgiel i Viki Gabor, które kolejno w latach 2018 i 2019 wygrały konkurs Eurowizji Junior. Aktualnie trwa trzecia edycja show, czy wśród dzieci, które zgłosiły się na castingi, jest kolejny reprezentant Polski? Jedno jest pewne, niedługo kolejne młode talenty będą rządzić polską sceną muzyczną. Swoich sił w The Voice Kids próbują również dzieci gwiazd!

Julia Totoszko w The Voice Kids

Julia Totoszko to córka Mariusza Totoszko, wokalisty zespołu Volver. Nastolatka odziedziczyła pasję do śpiewania po ojcu i już w wieku 9 lat próbowała swoich sił w "Małych Gigantach" w TVN. Po kilku latach przerwy ponownie chce spróbować swoich sił w telewizyjnym show. Swoim udziałem w The Voice Kids pochwaliła się na Instagramie. Choć napisała, że odcinek z jej udziałem będzie wyemitowany 1 stycznia, to Julii jeszcze nie zobaczyliśmy na scenie w "The Voice Kids"!

Na profilu Marcina Maciejczaka, który jak do tej pory po castingowym występie, jest kandydatem do zwycięstwa, pojawiło się wspólne zdjęcie z Benjaminem Nowakowskim oraz Julią Totoszko. Chłopcy są już po odcinkach ze swoim występem i wybrali drużynę Dawida Kwiatkowskiego. Czy to oznacza, że Julia również dostała się do tej grupy? Przekonamy się wkrótce!

Córka Mariusza Totoszko ciągle szkoli swoje talenty. Nie tylko wokalny, ale również aktorski. Dziewczynka zagrała epizody w takich filmach jak "Ciemno prawie noc" (2019) oraz "Kochaj" (2016). Julia grała również na deskach teatru muzycznego w Gdyni. Wcielała się m. in. w rolę Wendy w spektaklu "Piotruś Pan" Janusza Józefowicza.

Jak pójdzie jej na przesłuchaniach w ciemno?

Czy córka Mariusza Totoszko zrobi karierę po The Voice Kids?