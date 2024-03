Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" odkąd są razem, spędzają ze sobą, jak najwięcej czasu się da. Nie zawsze jest łatwo, gdyż para nie mieszka jeszcze razem. Oczywiście są takie plany na najbliższą przyszłość, ale aktualnie muszą wystarczyć im regularne spotkania i wspólne wyjazdy.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" pokazał wymowne zdjęcie

Waldemar podczas show "Rolnik szuka żony" wzbudzał mieszane uczucia widzów. Minęło już trochę czasu i wydawać by się mogło, że fani zmienili zdanie o rolniku, a nawet kibicują jego miłości względem Doroty. Ostatnio nawet w sieci zrobiło się głośno o rzekomym rozstaniu, co zaniepokoiło wielu obserwatorów. Powodem zapewne było niedodawanie wspólnych zdjęć. Fani myśleli, że w związku nastąpił kryzys, lub, co gorsza rozstanie.

Nic bardziej mylnego. Zdjęcie, które właśnie wstawił Waldemar na swojego Instagrama, mówi samo za siebie. Para jest razem i ma się dobrze. Selfie wykonane nad morzem sugeruje, że zakochany wybrali się na romantyczny weekend nad Bałtyk.

Uśmiech na twarzy rolnika i jego wybranki wskazują, że jest to bardzo miły weekend. Fani odetchnęli z ulgą, co widać po zamieszczonych pod postem komentarzach.

Bawcie się dobrze kochani - napisała obserwatorka.

Dorotka jest taka śliczna, naturalna. Uroda broni się sama. Nie potrzeba jej tony makijażu. Waldek masz mega fuksa, że masz taką ładną kobietę obok siebie - dodała fanka.

Super, oby więcej takich wypadów - waldi pamiętaj! Super wyglądacie, trzymajcie się, powodzonka wam wszystkim - podsumował mężczyzna.

Życzymy wielu lat spędzonych razem i samych pozytywnych wyjazdów!

