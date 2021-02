Szczena z "Chłopaków do wzięcia" został ojcem! Widzowie martwią się o warunki dla maluszka! 

Ryszard "Szczena" Dąbrowski z "Chłopaków do wzięcia" nieźle zaskoczył internautów! Wczoraj rano pochwalił się w sieci, że został ojcem! Przy okazji pokazał pierwsze zdjęcie maleństwa. Zdradził płeć dziecka oraz imię jakie wybrali dla niego, wraz ze swoją wybranką Joanną.

Cała rodzinka - podpisał

Zobaczcie zdjęcie!

Ryszard "Szczena" Dąbrowski z "Chłopaków do wzięcia" został ojcem

Nareszcie jakieś dobre informacje w sprawie uczestników "Chłopaków do wzięcia". Przez ostatnie miesiące do mediów w szczególności napływały tylko te smutne. Nie ma już wśród nas Napoleona czy Oficera Wieśka, a kilka tygodni temu pisaliśmy, że Pan Stanisław, tata Marcina z "Chłopaków do wzięcia" walczy o życie.

Tym razem mamy dla was radosną wiadomość z życia jednego z bohaterów "Chłopaków do wzięcia". Ryszard Dąbrowski znany z programu jako Szczena, właśnie podzielił się radosną nowiną, że został ojcem! O tym, że urodził się jego syn pochwalił się w piątek 12 lutego nad ranem. Chłopiec otrzymał imię Marcel.

Szczęśliwy ojciec pokazał kolaż zdjęć, na którym po raz pierwszy widzimy Marcela, a także samego Ryszarda oraz jego partnerkę Joannę.

Fani "Chłopaków do wzięcia" pospieszyli z gratulacjami:

- No proszę jaki klon powodzenia i gratulacje !

- Śliczny Maluszek. Dużo zdrówka dla Synka i Mamusi

- Jaki elegancik rośnie!!

Inni zainteresowali się jednak warunkami mieszkaniowymi Ryszarda, Joanny a teraz również Marcela. Nie ukrywają, że martwią się, że mogło się nic nie zmienić od emisji programu. W końcu widzieli warunki ich życia:

- Alkoholizm, recydywa, patologia, brak podstawowych warunków do rozwoju dziecka. Szkoda malucha

- Czy ten maluszek będzie wychowywał się w tych warunkach mieszkaniowych, które zostały pokazane w programie? - na tę wiadomość postanowiła odpowiedzieć partnerka Szczeny:

- Co ciebie to obchodzi, ciekawska jesteś w ch*j, zajmij się swoim życiem, a nie w nasze życie wchodzisz. Nie masz nic do roboty, żegnam - odpowiedziała ostro Joanna Wielocha, partnerka Szczeny i mama Marcela

Czy internauci w takiej chwili powinni oszczędzić Ryszardowi i Joannie z "Chłopaków do wzięcia" słów krytyki?

Szczena z "Chłopaków do wzięcia" został ojcem. Jego syn ma na imię Marcel.

Widzowie "Chłopaków do wzięcia" martwią się, że Joanna i Ryszard nie zapewnią dziecku odpowiedniej opieki oraz warunków od rozwoju.