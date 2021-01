Co słychać u jurora "Tańca z gwiazdami", Piotra Galińskiego? Dziś to ceniony hodowca... kur!

Piotr Galiński dał się poznać kilkanaście lat temu. To właśnie on zasiadał w pierwszym składzie jury "Tańca z gwiazdami", gdy program był emitowany jeszcze na antenie TVN. Jednak gdy show zostało przeniesione do telewizji Polsat, słuch o Piotrze Galińskim zaginął. Widzieliśmy go jeszcze w specjalnej edycji "Top Chefa", jednak od tego czasu minęło już kilka lat. Co w takim razie dzieje się z nim dziś? Nie uwierzycie, jakie prowadzi życie!

Co dziś robi Piotr Galiński, juror "Tańca z gwiazdami"?

O Piotrze Galińskim usłyszeliśmy dokładnie w 2005 roku. To właśnie wtedy wystartowała pierwsza polska edycja "Tańca z gwiazdami". Wtedy chyba jeszcze nikt nie zdawał sobie sprawy, jak wielką popularnością będzie cieszył się ten program. Kolejne edycje biły rekordy oglądalności, a jurorzy zyskali sławę i rozpoznawalność. Nikt też nie wyobrażał sobie tanecznego show bez udziału Iwony Pavlović i Piotra Galińskiego - cenionych tancerzy i choreografów.

Jednak gdy program przejęła telewizja Polsat, miejsce Piotra Galińskiego zajął Michał Malitowski. Czy były juror tanecznego show żałował, że nie kontynuował swojej przygody z "Tańcem z gwiazdami"? Okazuje się, że nie.

Nie jestem człowiekiem, który łączy przyszłość z telewizją. Absolutnie, to był bardzo miły epizod w moim życiu. Ja nie zabiegam jakoś specjalnie o popularność, wręcz odwrotnie, odmawiam" - mówił w "Be Slow" Piotr Galiński.

Dzięki zakończeniu przygody z "Tańcem z gwiazdami", Piotr Galiński oprócz pracy jako sędzia taneczny i choreograf, mógł skupić się na rozwijaniu swoich pasji. A tych były juror tanecznego show ma naprawdę mnóstwo! Przede wszystkim kocha gotować i wydał nawet swoją książkę kucharską "Taniec z garami". Pod tym samym tytułem zrealizował także 12-odcinkowy cykl programów dla kanału TVR. Oprócz tego wziął również udział w specjalnej edycji "Top Chefa", w której zajął 8. miejce.

Ponadto Piotr Galiński jest także kolekcjonerem figurek przedstawiających... aniołki. Ma ich naprawdę wiele, a jedną z nich otrzymał od samego papieża Jana Pawła II. W swojej kolekcji bardzo lubi również prezent od Iwony Pavlović.

Najfajniejszy prezent dostałem też od Iwony Pavlović na pięćdziesiąte urodziny, podarowała mi 50 aniołów w jednym egzemplarzu. Zamówiła je u olsztyńskiej plastyczki - powiedział jakiś czas temu "Be Slow".

Były juror "Tańca z gwiazdami" mieszka na Mazurach i obecnie prowadzi ekogospodarstwo pod Mrągowem - i to z dużymi sukcesami. Ale to jeszcze nie koniec. Piotr Galiński jest również cenionym hodowcą kur zielononóżek kuropatwianych! I najwyraźniej takie życie z dala od kamer i telewizji bardzo sobie ceni.

23 marca Piotr Galiński skończy 62 lata. Czy jest szansa, że jeszcze kiedyś wróci do show biznesu? Patrząc na to, jak spokojne i piękne życie teraz wiedzie, jest to chyba bardzo wątpliwe. My w każdym razie trzymamy kciuki za dalszy rozwój jego gospodarstwa i życzymy spełnienia dalszych marzeń!