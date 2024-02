Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" wciąż czeka na narodziny dziecka. Była uczestniczka randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki podczas relacji na InstaStories poinformowała swoich fanów, że dziś pojechała do szpitala, ale nie spodziewała się tego, co usłyszy od lekarzy. Marta Paszkin powiedziała stanowcze nie!

Reklama

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła wyznaniem o porodzie

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" lada dzień zostaną rodzicami. Poród drugiej pociechy został zaplanowany na połowę lutego, jednak okazuje się, że maleństwu chyba wcale się nie spieszy. Ostatnio Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" zdradziła, że jej mąż marzył, żeby córeczka urodziła się w walentynki- dziś wiemy jednak, że tak się nie stało. Dziś z kolei Marta znów zwróciła się do internautów i wyznała, że zgodnie z zaleceniami pojechała dziś do szpitala. Podczas relacji na InstaStories opowiedziała, co usłyszała od lekarza i jaką podjęła decyzję.

Zobacz także: Wielkie zmiany u Zbigniewa z "Rolnik szuka żony" 4. Jest zakochany? TYLKO U NAS komentuje!

Instagram @marta_paszkin

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" zdradziła, że z samego rana pojechała do szpitala, ale nie takiej reakcji lekarza się spodziewała. Okazuje się bowiem, że lekarz zaproponował jej pozostanie na porodówce i wywołanie porodu. Żona Pawła Bodziannego powiedziała stanowcze nie.

Właśnie dostałam zaproszenie na porodówkę, ale nie skorzystałam z tego zaproszenia. Przyjechałam, stawiłam się na umówiony termin no i jako, że nie ma akcji to czy wywoływać poród. No nie! Czekam dalej relacjonowała Marta Paszkin.

Zobacz także: Kamila z "Rolnika" niczym gwiazda Hollywood świętuje urodziny. Pokazała zdjęcia. "Piękny dzień"

Zobacz także

Instagram @marta_paszkin

Reklama

Jesteście zaskoczeni decyzją Marty Paszkin? My mocno trzymamy z nią kciuki i mamy nadzieję, że już niedługo przekaże radosną nowinę!