Co można zrobić na kolanka i czym jest mansarda? Pytania i odpowiedzi z Milionerów

Co oznacza kupić kota na kolanka, czym jest mansarda, co oznacza związek frazeologiczny kość niezgody. Z tymi zagadnieniami musiała się zmierzyć uczestniczka 273. odcinka "Milionerów". Udało jej się to śpiewająco! Czy wy również znalibyście prawidłowe odpowiedzi na te pytania?

Poznajcie pytania i odpowiedzi z dzisiejszego odcinka programu "Milionerzy".

W opcji hodowlanej lub na kolanka możemy:

A: adaptować mansardę B: adoptować maskonura C: kupić kota D: nabyć konia

Poprawna odpowiedź: C. kupić kota.

Kota możemy zakupić z hodowli lub na kolanka. Kupno kota na kolanka oznacza, że kupujemy zwierzę, które pochodzi z rejestrowanej hodowli, ale nie jest przeznaczone do dalszej hodowli i wystaw. W rodowodzie jest odnotowany ten fakt, jednak można go usunąć u hodowcy za dodatkową opłatą.

Z kolei mansarda do inaczej facjata, czyi wyodrębnione pomieszczenie mieszkalne pokryte oddzielnym sufitem.

Jeśli niezgody, to:

A: kość B: kość C: gnat D: szpik

Poprawna odpowiedź: A. kość.

Kość niezgody to związek frazeologiczny oznaczający przyczynę sporu lub kłótni. Synonimem tego wyrażenia jest jabłko niezgody.

Która liczba w rzędzie dziesiątek ma największą cyfrę, a w rzędzie jedności liczbę większą od 6?

A: 98 B: 85 C: 77 D: 69

Poprawna odpowiedź: A. 98.

W liczbach dwucyfrowych rozróżniamy pojęcie dziesiątek i jedności. W liczbie 98 to 8 jest cyfrą jedności ,bo stoi na pierwszym miejscu od końca, natomiast cyfra 9 oznacza dziesiątki, bo stoi na drugim miejscu od końca.

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z dzisiejszego 273. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego ponownie 3 czerwca 2020 roku?

