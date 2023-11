Kilka tygodni temu jako pierwsi informowaliśmy, że w The Voice Kids mogą zajść poważne zmiany. Według naszych informacji, do programu ma wrócić Edyta Górniak i tym sposobem nie zobaczymy więcej Cleo. Co o takich zmianach sądzi zwyciężczyni drugiej edycji show TVP, Ania "Anika" Dąbrowska? Zobaczcie naszą rozmowę z Anią!

