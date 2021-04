Za nami finał "The Voice Kids", który ostatecznie wygrała Sara Egwu-James. Jednak uwaga widzów skupiona była nie tylko na talencie młodych wokalistów ale również na prowadzącej program, Idzie Nowakowskiej. Ida już lada chwila powita na świecie swojego wymarzonego synka, tymczasem na razie widzowie pomogą podziwiać jej ciążowe looki. Niestety ostatnia stylizacyjna propozycja, w której Ida Nowakowska wystąpiła w finale talent show, nie spodobała się internautom do tego stopnia, że na ich dyskusję musiała zareagować produkcja!

Zobacz także: Kim jest Sara Egwu-James, zwyciężczyni The Voice Kids? Instagram, Youtube, wiek, rodzina, Eurowizja Junior

Ciężarna Ida Nowakowska w ogniu krytyki. Chodzi o stylizację z finału z "The Voice Kids"

Ida Nowakowska doskonale sprawdza się jako współprowadząca "The Voice Kids". Dzieci ją uwielbiają, ale nic dziwnego, skoro daje im tyle wsparcia! Niedługo prezenterka sama zostanie mamą, jednak niemalże do samego porodu pozostaje aktywna zawodowo. W minioną sobotę Ida Nowakowska prowadziła finał "The Voice Kids", w którym wyłoniono już 4. najpiękniejszy dziecięcy głos w Polsce. Na tę okazję przygotowała pomarańczową oversizową sukienkę typu maxi. Odważny krój nie wszystkim jednak przypadł do gustu. Internauci skrytykowali stylizację ciężarnej Idy Nowakowskiej, twierdząc, że wyglądała jak w "worku":

- Sara najlepsza 🙂 P.S. wiem, że Ida jest w ciąży, ale zmieńcie jej stylistę

- haha dokładnie. Jest szczupła, ma ładny brzuszek, mogłaby założyć ładna sukieneczkę eksponująca brzuszek a nie worek po marchewce 🥸

- Dokładnie. W taki wór Ją ubrali, masakra.. Aż przykro na Nią patrzeć..

Na dyskusję internautów zareagowała sama produkcja na Facebooku "The Voice Kids":

Przykro to czytać takie komentarze. Ida zawsze występuje w tym w czym dobrze się sama czuje!

Na szczęście nie wszyscy mieli takie krytyczne zdanie na tematy stylizacji Idy Nowakowskiej:

- mi się podoba

- super wygląda!

A Wy co sądzicie? Faktycznie było o co robić aferę?

Zobacz także: "The Voice Kids": Owacje na stojąco i złamanie zasad. Dawid Kwiatkowski nie mógł zrobić inaczej

Internauci skrytykowali finałową stylizację Idy Nowakowskiej. W obronie prezenterski stanęła produkcja "The Voice Kids". To właśnie ta stylizacja wywołała tyle zamieszania w sieci.

Podlewski AKPA

Ida Nowakowska trzymała kciuki za wszystkich finalistów. Ostatecznie zwyciężczynią 4. edycji "The Voice Kids" została Sara Egwu-James!