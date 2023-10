Chris z "Hotelu Paradise" poznał swoją prawdziwą miłość jednak poza kamerami. Niedługo po rozstaniu z Mariettą Witkowską, znalazł szczęście u boku pięknej Moniki. Chociaż ich związek trwa zaledwie kilka miesięcy, to para snuje już poważne plany na przyszłość. Co więcej, pod koniec 2020 roku dowiedzieliśmy się, że Chris i Monika zostaną rodzicami!

Zobacz także: "Hotel Paradise": Chris i Monika nie byli zgodni, kto pierwszy powiedział "kocham Cię"!

A jak w ogóle się poznali? To naprawdę niesamowita historia, którą opowiedzieli nam w naszym studio. To kolejny dowód na to, że nigdy nie wiadomo, kiedy miłość zapuka do drzwi. Co ciekawe, swoje pierwsze spotkanie po części zawdzięczają Mattowi i Blondino z pierwszej edycji "Hotelu Paradise"! Koniecznie musicie poznać tą historię!

Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!