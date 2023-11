Cztery dni przed jego śmiercią był u mnie prosił mnie jeszcze o jakieś numery do dziewczyn, bo do niego coś się nie odzywają. To mu mówiłem: nie odzywają się bo nie piszesz do nich. Musisz pisać do dziewczyn to będą odpisywać. Ale coś mu śpieszno było… I od tamtej pory już go nie widziałem - dodał.