Czy uczestnicy dostają pieniądze za udział?

W dokumencie nigdy nie powinno być gaży dla uczestników. Istnieje wtedy podejrzenie, że bohaterowie, zamiast szczerze opowiadać o sobie, będą zmyślać i naginać rzeczywistość. My nie jesteśmy w stanie ich sprawdzić, oprócz tego, co widzimy i co oni mówią. Ale wszyscy, którzy oglądają "Chłopaków do wzięcia" widzą, jak niektórzy żyją. Przyjeżdżamy i widzimy, że nie mają coś jeść, że nie mają pracy, dlatego dajemy pieniądze, aby im trochę pomóc. Ale tak naprawdę nie ma budżetu na honoraria dla uczestników, to nie jest telenowela i napisane role. To jest życie.

Czasem pomagamy w inny sposób. Na przykład załatwiliśmy leczenie zębów Krzyśka - Bandziorka. Jednak on po jakimś czasie przestał chodzić do dentysty. Co było jego wyborem.

Jeśli widzimy jakieś problemy, a najczęściej są one związane z alkoholem, to nie możemy o nich mówić wprost, bo uczestnik się obrazi. Czasem zgłaszają się jakieś osoby, że chcą oddać ciągnik czy inne sprzęty. Ale dla nas może być to za duża odpowiedzialność, gdyby się coś stało. Jeśli taki chłopak nie ma prawa jazdy i dostanie ciągnik to co wtedy? - tłumaczy nam Jerzy Morawski.