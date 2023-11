4 z 12

Wojtek i Aleksandra to kolejny udany związek dzięki "Chłopakom do wzięcia". Wojtek to bohater, który krótko po ślubie został porzucony przez żonę. Przez długi czas nie mógł się pozbierać i wpędził się w lata. Zaczął zbliżać się do 40-tki i ubolewał, że mieszka w gospodarstwie tylko z ukochaną mamą i zwierzętami. Bardzo doskwierała mu samotność.

Jego mama powtarzała, że widocznie jest gapą, skoro nie umie znaleźć kobiety.

Wojtek powoli z odcinka na odcinek zaczął tracić nadzieję, że kogoś znajdzie. Aż do programu zgłosiła się Ola. Kobieta przyjechała do Wojtka z dwójką dzieci i już została. A rolnik przestał występować w "Chłopakach do wzięcia".