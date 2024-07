Ewa Farna będzie pierwszym gościem programu Demakijaż, który poprowadzi Krzysztof Ibisz. My mamy dla Was pierwsze fragmenty z odcinka (ten już w poniedziałek 7 marca o godzinie 22. w Polsat Cafe), w których Ewa Farna mówi o swojej niecodziennej przygodzie z byłym chłopakiem!

Ewa Farna od kilkunastu miesięcy jest w szczęśliwym związku z gitarzystą ze swojego zespołu, Martinem. Jednak wcześniej nie układało jej się w miłości. Kiedy była nastolatką, miała chłopaka, z którym chciała spędzić całe życie. Niestety, media odkryły, że Ewa nie jest jedyną kobietą w jego życiu. Przyłapali go na randce z pewną blondynką, która okazała się byłą gwiazdą... porno! Farna wierzyła jednak w jego zapewnienia, że to nieprawda. Jednak po paru miesiącach okazało się, że jest oszukiwana:

Na portalach pojawiły się zdjęcia mojego chłopaka z inną dziewczyną i to nie takie, że się z nią tylko spotkał, to były zdjęcia świadczące o tym że on z nią jest, żyje... prowadzi podwójne życie. Ja oczywiście wierzyłam swojemu facetowi, a nie mediom. Ale już nawet fotoreporterzy przy różnych okazjach mówili mi, że te zdjęcia są autentyczne i że on naprawdę spotyka się z inną i że oni mnie lubią i dlatego mi to mówią. Pomyślałam więc, że skoro słyszę od nich takie rzeczy to coś jednak się dzieje. Najgorszy moment był ten, kiedy razem dementowaliśmy te plotki i nadszedł moment, że się okazało że to wszystko prawda. Rozstałam się z nim wtedy. Najgorsze było to że kłamał mi prosto w oczy, nawet jak już wszyscy wiedzieli to on nadal to dementował i mówił mi że mnie kocha, chce być ze mną - mówił, że mnie kocha taką jaką jestem, brunetkę itd. - wtedy miałam jeszcze chyba aparat na zębach - a tamta dziewczyna.....okazało się że jest byłą gwiazdą porno, blondynką z dużymi piersiami. Tak totalnie inna niż ja - mówi Ewa w programie.