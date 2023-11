Cezary jest oczarowany Wiesią!

Zauroczyła mnie od pierwszego momentu, a zauroczenie to początek lepszego uczucia. Ładna, zgrabna, proporcjonalna, dowcipna i pełna życia, chociaż musiałem jej przypominać, że to ja prowadzę w tańcu. Spędziliśmy miłe chwile sam na sam, ale o tym nie mogę mówić, a co będzie dalej... zobaczymy- zdradził w rozmowie z dziennikiem.