Anna i Kuba zyskali ogromną sympatię widzów programu "Rolnik szuka żony". Po zakończeniu emisji show z ich udziałem fani śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych i właśnie na Instagramie ukochanego rolniczki pojawiła się relacja z ich randki! Tak Ania i Jakub spędzają ostatnie chwile we dwoje, bo jak wiadomo, już niedługo na świecie pojawi się ich pierwsze dziecko. Zobaczcie piękne zdjęcia, którymi pochwalił się Kuba.

Jakub z "Rolnik szuka żony" pochwalił się zdjęciami z randki z Anną

To będzie naprawdę wyjątkowy rok dla Ani i Jakuba z "Rolnik szuka żony". Para, która poznała się w 10. edycji programu, już wiosną powita na świecie synka. Na razie zakochani nie zdradzili, jakie imię wybrali dla swojej pociechy, ale fani mają nadzieję, że Ania i Kuba podzielą się z nimi tą informacją, kiedy maluch będzie już na świecie. Tymczasem para korzysta z ostatnich chwil tylko we dwójkę, kiedy może sobie pozwolić na spontaniczne wyjścia. Tym razem Ania i Jakub wybrali się na randkę do klimatycznej knajpki w Poznaniu.

Szybki wypad do Poznania - napisał Kuba, chwaląc się przy tym romantycznym zdjęciem z Anią

Kuba z "Rolnika" pochwalił się też zdjęciem samej Ani, które opatrzył żartobliwym opisem:

Chciałbym, żeby patrzyła na mnie tak, jak na to jedzonko - zażartował Kuba

Ukochany rolniczki dał się poznać w programie jako mężczyzna z ogromnym poczuciem humoru i nie ulega wątpliwości, że to również urzekło w nim Anię, która ani na moment nie traci uśmiechu przy Jakubie.

Wspaniale patrzy się na szczęście Ani i Jakuba z "Rolnik szuka żony". Zakochanym życzymy oczywiście jak najwięcej takich romantycznych, pięknych chwil i nieustannie trzymamy za nich kciuki!