Bibi w "Hotelu Paradise" odnalazła miłość. Uczestniczka zakochała się, dała się poznać widzom niemal z każdej strony swojej osobowości i przeżyła prawdziwą przygodę życia. Aż trudno uwierzyć, że tuż przed udziałem w programie była w związku!

Bibi przejęła się reakcję byłego chłopaka na jej udział w"Hotelu Paradise"?

Bibi i Simon szybko stworzyli najsilniejszą parę w programie. I choć jak każdy mieli swoje kryzysy, tworzyli z pewnością najbardziej czułą i romantyczną relację. Co ciekawe Bibi wcale nie planowała, że tak potoczą się jej losy, dopiero co zakończyła przecież związek! Jak sama mówi właśnie dlatego, nie szukała miłości, a wręcz nie chciała jej w programie znaleźć. Emocje po skończonej relacji jeszcze nie ostygły, jednak jak wiemy już teraz, nie miało to już żadnego znaczenia!

Jak więc były partner Bibi przyjął informację o jej udziale w "Hotelu Paradise"? Czy Bogusia w ogóle przejęła się jego reakcją? Sprawdźcie w naszym wideo!

Bibi i Simon niemal natychmiast poczuli, że są sobie pisani. Para bardzo szybko znalazła wspólny język i bardzo się do siebie zbliżyła. Gdy okazało się, że ich związek przetrwał także po programie, fani nie kryli radości. Widocznie uczucia, które sobie wyznawali, będąc w "Hotelu Paradise" były prawdziwe.