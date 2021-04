Poznali się i zakochali w "Rolnik szuka żony". Teraz Paweł Bodzianny i Marta Paszkin razem występują w "Dance, Dance, Dance" i - choć w ostatnim odcinku show nie poszło im najlepiej, przynajmniej pod względem punktów - zdaniem internautów mają wielkie szanse na zwycięstwo w programie. Na czas prób i treningów para zamieszkała razem. W rozmowie z "Party" zdradzili, czego nauczył ich ten wspólny czas i kiedy planują stanąć na ślubnym kobiercu.

Ale Marta i Paweł zaskakują nie pierwszy raz. On – rolnik z Dolnego Śląska, który hoduje szkockie krowy, prowadzi agroturystykę i kocha sporty ekstremalne, ona – germanistka z Warszawy, która pracuje w korporacji i samotnie wychowuje 7-letnią córkę Stefanię, poznali się na planie wspomnianego „Rolnika...”.

Dwa światy, a jednak zaiskrzyło między nimi już na pierwszym spotkaniu – i od roku wciąż iskrzy. Teraz Paszkin i Bodzianny biorą udział w trzeciej edycji tanecznego show. I choć Ida Nowakowska twierdzi: „Ten program został stworzony dla was” to oni wcale nie są tego tacy pewni.

Dla nas „Dance Dance Dance” to egzamin dla związku. Jeśli przetrwamy ten stresujący okres, przetrwamy już wszystko – mówi „Party” Bodzianny.

Spośród wszystkich par w "Dance, Dance, Dance" to właśnie oni mają najtrudniejsze zadanie – pierwszy raz występują na scenie, pierwszy razuczą się tańczyć. I choć są absolutnymi debiutantami, publiczność ich uwielbia! „Porwaliście mnie do tańca”, „Uwielbiam wasz duet”, „Program ma oglądalność dzięki wam!”, piszą fani show, a jurorzy zachwycają się talentem aktorskim Marty.

Jak warsztat taneczny leży, to przynajmniej coś zagram – śmieje się Paszkin. – Początkowo byłam przeciwna udziałowi w programie. Bałam się ocen jury i występów na scenie. Ale potem uznaliśmy, że to może być dla nas przygoda życia – dodaje.

Paweł miał łatwiej, bo doświadczenie w pracy przed kamerami zdobywa już od lat – w 2017 roku wziął udział w show „Wyspa przetrwania”, potem był „Rolnik...”. Bodzianny jednak nie widzi się w telewizji.

Dla nas to jednorazowa przygoda. Nie zamierzam teraz skakać po programach – zapewnia Paweł.

Bodzianny plan na przyszłość ma już całkiem konkretny. Powód? Jego związek z Martą wszedł w nowy etap: para zamieszkała razem!

To największy plus tego programu, że na czas nagrań przeniosłem się do Warszawy i zamieszkałem z Martą i jej córką Stefanią – opowiada Paweł.