"Dance Dance Dance": Niespodziewane zakończenie odcinka! Kto odpadł?

Za nami czwarty odcinek "Dance Dance Dance". To już półmetek zmagań uczestników na najpopularniejszym tanecznym parkiecie w tym sezonie. Kto odpadł z programu w czwartym odcinku "Dance Dance Dance"?

Zobacz także: "Dance Dance Dance": Ostre spięcie Idy Nowakowskiej i Joanny Jędrzejczyk. Musiał interweniować sam Agustin Egurrola!

Kto odpadł z "Dance Dance Dance" w 4. odcinku?

Za nami kolejne zmagania uczestników "Dance Dance Dance". Roxie Węgiel i Oliwia Górniak odczarowały swoją złą passę i udało im się dziś zdobyć rekordową liczbę punktów, bo aż 25,5 w pierwszym tańcu, ale najważniejsza była pochwała od Agustina Egurroli!

Ja jestem troszkę zirytowany dlatego, bo obiecałyście, że będzie dobry występ, a tu się okazuje, że to był świetny występ!

Niesamowicie dobrze poszło również Annie Matysiak w solowej części, gdzie zatańczyła do utworu swojego idola Michaela Jacksona. To był dla niej bardzo ważny występ i jak się okazało szczęśliwy! Uczestniczka zachwyciła jurorów do tego stopnia, że otrzymała aż 28,5 punktów, co spowodowało, że wraz z Stanisławem Karpielem-Bułecką zajęli pierwsze miejsce wraz z Roxie i Oliwią w ogólnym rankingu!

Za tydzień pożegnamy kolejną parę i poznamy półfinałowy skład. Macie już swoje typy? Ten odcinek okazał się szczęśliwy dla wszystkich par, ponieważ nikt nie odpadł!

W dzisiejszym odcinku "Dance Dance Dance" nikt nie odpadł! Zgromadzone punkty przechodzą do eliminacyjnego odcinka.

Natasza Młudzik / Waldemar Kompała / TVP

Punktowo najsłabiej wypadli Paweł i Marta z "Rolnik szuka żony".

Natasza Młudzik / Waldemar Kompała / TVP

Natomiast najlepsi okazali się być Oliwia Górniak i Roxie Węgiel a także Sebastian Karpiel-Bułecka i Anna Matysiak. Za tydzień poznamy półfinałowy skład!