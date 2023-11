1 z 5

Krzysztof Gojdź wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Najsłynniejszy polski lekarz medycyny estetycznej znalazł się w prestiżowym gronie uczestników tanecznego show, którego nowa edycja pojawi się na antenie Polsatu już wiosną. Nie od dziś wiadomo, że gwiazdy występujące w programie mogą liczyć na spore gaże. Okazuje się jednak, że Krzysztof Gojdź nie zarobi na udziale w "Tańcu z Gwiazdami". Na oficjalnym profilu doktora pojawiło się zaskakujące oświadczenie w tej sprawie. Skoro wynagrodzenie za udział w show nie trafi do kieszeni lekarza, to co stanie się z pieniędzmi?

