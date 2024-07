Basia Kurdej-Szatan skomentowała udział Natalii Kukulskiej w nowej edycji "The Voice of Poland". Co ciekawe, aktorka również debiutuje jako prowadząca muzyczne show. Wokalistka zastąpiła Edytę Górniak w fotelu trenerskim i radzi sobie świetnie. Zwłaszcza, że jest na początku piątego miesiąca trzeciej ciąży. A jak jej pracę ocenia Basia Kurdej-Szatan?

Reklama

Natalia jest przede wszystkim bardzo zdolną wokalistką, muzykiem, więc ona wie co mówi. Po prostu. Na szczęście w większości ma pozycję siedzącą, więc musi słuchać i dawać uwagi. Od dawna wiedziałam, że jest wspaniałą osobą, ciepłą, dobrą, madrą przede wszystkim.

A jak Waszym zdaniem sprawdza się Natalia Kukulska w "The Voice of Poland"?

Zobacz: Polska Adele w "The Voice of Poland"! Beata Spychalska zachwyciła jurorów​

Zobacz także

Basia Kurdej-Szatan ocenia debiut Natalii Kukulskiej w "The Voice of Poland"