W piątkowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" znów nie zabrakło emocji. Uczestnicy zmierzyli się m.in. z fokstrotem, jive'm czy cha-chą, jednak to nie para z najmniejszą ilością punktów odpadła z programu. W tanecznym show nie zobaczymy już Rafała Szatana i Lenki Klimentovej! Decyzję skomentowała żona Rafała, Basia Kurdej-Szatan w sieci. Aktorka nie zgadza się z werdyktem! Przeczytajcie, co napisała.

Rafał Szatan i jego partnerka jako pierwsi zatańczyli w programie. Wykonali jive'a za krórego otrzymali 17 punktów. Występ surowo oceniła Iwona Pavlović, choć przyznała, że Rafał słyszy muzykę. Niestety to nie wystarczyło, aby aktor przeszedł do kolejnego odcinka.

Rafał i Lenka odpadli w drugim odcinku! Tym samym zajęli przedostatnie miejsce w jubileuszowej edycji show. Przypomnijmy, że jako pierwsza odpadła Reni Jusis. Basia Kurdej-Szatan skomentowała porażkę męża w programie. Zobaczcie, co napisała.

Kocham Cię Kochanie !!!!!! Tańczyłeś przepięknie !!!!!!!!! Jesteś mega zdolny !!!! Totalnie nie zgadzam się z tym werdyktem i z ocenami jury dzisiejszymi .... nie czaję .... :(((((((( to po prostu telewizja ..... Za to idźcie zobaczyć Rafała w "Rock of Ages”" w Teatrze Syrena - wymiata tam !!!!! Jestem z Ciebie ogromnie dumna !!!!!!!! - napisała Basia w sieci.

Rafał Szatan podziękował fanom i bliskim za wielkie wsparcie, które otrzymał w programie. Na Instagramie wyznał, że w 3. odcinku show wraz z Lenką mieli zatańczyć tango. Jak się okazuje taniec będzie miał miejsce! Jak to możliwe?

Bardzo Wam chcieliśmy podziękować za wasze wsparcie, widziałem tonę wiadomości, które wysyłacie (...) Z programem się żegnamy ale słuchajcie my się tak zaprzyjaźniliśmy (z Lenką), że ja już mam pomysł. Mieliśmy zatańczyć za tydzień tango do muzyki "Please don't stop the music" i ja mam taki pomysł Lenka, że nagramy to na zasadzie ze ja wejdę z chłopakami do studia, nagramy muzykę i do tego zatańczymy. Co Ty na to? - zapytał Rafał.