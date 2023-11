A u Bożeny? Szantaż, bójka i kajdanki. W premierowych odcinkach Bożena (Marieta Żukowska) odkryje, że Adrian (Sambor Czarnota) nagrał kompromitujące ją wideo: film erotyczny, w którym wystąpiła wbrew swojej woli. Dziewczyna dostanie sms z żądaniem pieniędzy – aż 5000 zł - i do tego krótką wiadomość: „Nie idź na policję, bo wszyscy to zobaczą”. I – wzburzona - od razu umówi się ze Świderskim na spotkanie.

Lekarz spróbuje się bronić:

- To prawda, zrobiłem kiedyś ten film… głupie to było. Na pamiątkę. Ale nie ja go do ciebie wysłałem! Ktoś się włamał na moje konto w telefonie... Chciałem sam to zgłosić. Kiedy zadzwoniłaś, byłem już pod komisariatem…