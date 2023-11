Co wydarzy się w następnym tygodniu w serialu "Barwy szczęścia"? Julita będzie próbowała przekonać przyjaciół Józka do siebie, ale jej zła sława będzie trudna do pokonania.

Józek poprosi jednak przyjaciół, by pomogli mu mimo wszystko otoczyć dziewczynę opieką.

- Lekarz kazał jej prowadzić domowy tryb życia, ciąża nadal jest zagrożona. Bałbym się zostawić ją samą, kiedy ja będę na treningach...

A Bożena, zacznie planować jak pozbyć się prześladowcy! Co jeszcze w serialu?

Emisja odcinków 1744-1748 - 20-24 listopada w TVP2 o 20.05.



