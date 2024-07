1 z 16

Finał 4. edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Czwartą edycję programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" we wspaniałym stylu wygrał Bartek Kasprzykowski! Czek na 100 000 zł przekazał Fundacji “Szkoła Otwartych Serc” z Malborka. Laureatem żelaznej twarzy, czyli czwartego miejsca został Michał Kwiatkowski, brązowej – Monika Dryl, srebrnej - Zosia Zborowska. Co to był za show! W finałowym odcinku już od samego początku zapanowała naprawdę gorąca atmosfera! Publiczność w studio i widzów powitał najbardziej pikantny zespół świata, czyli „Spice Girls”. Później było jeszcze ciekawiej... ;)

Zosia wcieliła się w Gene’a Kelly’ego w „Singin’ In the Rain”. Nie broń się przed musicalem, bo mam wrażenie, że jesteś do tego urodzona – komplementowała Zosię Kasia Skrzynecka.

Zosia Zborowska jako Gene Kelly i "Deszczowa piosenka" Posted by Twoja twarz brzmi znajomo on 7 listopada 2015

Michał Kwiatkowski wybrał piosenkę „Your Song”, którą wcześniej śpiewał już z sir Eltonem w duecie! – Dzisiaj po raz kolejny przebiłeś Limahla i inne postacie, które wcześniej nam przybliżyłeś. Gratuluję naprawdę – mówił DJ Adamus.

Ewa Wojciechowska powiedziała, że nie zapomni Michal Kwiatkowski Officiel jako Justyny Steczkowskiej. A jak Michał sprawdza się w roli Elton John?http://ewawojciechowska.pl/ Posted by Twoja twarz brzmi znajomo on 7 listopada 2015

W swoim ostatnim wykonaniu Monika Dryl przeistoczyła się w tragicznie zmarłą Amy Winehouse w „Back to Black”.

Jesteś tak łudząco podobna do niej w tym stroju i w tej charakteryzacji, że naprawdę pozwoliłaś nam odczuć tę atmosferę – oceniła Małgorzata Walewska.

Bartek Kasprzykowski zachwycił w finałowym wykonaniu wybrał Nat King Cole’a i „When I Fall In Love”.

Twój śpiew, ten Nat King Cole, który miał łatwość śpiewania, a głos jeden z miliarda. Fenomenalny - zachwycał się umiejętnościami kolegi po fachu Paweł Królikowski.

A w duetach zobaczyliśmy: Kasię Glinkę i Krzysztofa Respondka (jako oraz Kylie Minogue i Robbiego Williamsa w piosence „Kids”) oraz Natalię Szroeder i Michała Grobelnego ( w „Dumce na dwa serca” Edyty Górniak i Mietka Szcześniaka). Oba duety wypadły znakomicie!

Zobaczcie galerię z finałowego odcinka programu!

