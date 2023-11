Wiktoria Zwolińska zachwyciła swoim głosem w "The Voice Kids"! Już w najbliższy weekend zobaczymy kolejną odsłonę muzycznego talent show, w którym zakończą się Przesłuchania w Ciemno. Ostatnią uczestniczką, która będzie walczyć o wejście do programu, będzie 14-letnia Wiktoria. Jurorzy byli oczarowani jej występem!

- Jaki ty masz głos, jak ty opowiadasz piosenkę, malujesz uczuciami każdy dźwięk. Jestem w tak olbrzymim szoku. Jesteś niesamowita. Wiesz o czym śpiewasz, a to jest ogromny krok do tego, żeby zostać największą diwą w Polsce! - oceniła Cleo.

- Dopiero gdy przestała grać muzyka, a ty przestałaś śpiewać, puściły ci emocje. Do tego czasu byłaś w swoim świecie i chciałaś opowiedzieć nam historię. Nie dałaś po sobie poznać, że nie wierzysz w to, co się dzieje - że trzy fotele są obrócone, że publiczność na ciebie tak reaguje. Jest to cecha przypisywana wielkim gwiazdom - komentował Dawid Kwiatkowski.