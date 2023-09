Takiego programu w polskiej telewizji jeszcze nie było! Znany producent show rozrywkowych, Rinke Rooyens w programie "Rinke za kratami" przeprowadził rozmowy z więźniami, którzy odsiadują wyrok w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Producent wnikał w więzienny świat, poznał tajemnice osadzonych, pokazał jak od kulis wygląda praca funkcjonariuszy: dyrektora, wychowawców, ochrony. Co zobaczymy w drugim odcinku programu? “Rinke za kratami” odcinek drugi Rinke Rooyens podczas swojego kilkutygodniowego pobytu w więzieniu, rozmawiał z osadzonymi o tym, jak radzą sobie z rozłąką z najbliższymi. Każdego ze skazanych łączy jedno - wszyscy odliczają czas do telefonu, listu oraz spotkania z najbliższymi. Czy walczą o swoje związki, a może szukają miłości za kratami? Poznamy historię Krzysztofa K. ps. „Kapsel”, który dzięki ukochanej osobie przeszedł pozytywną przemianę i jest w tej chwili bardzo szczęśliwym człowiekiem. Swoją obecną żonę poznał w zakładzie karnym! Wypatrzył ją w sali widzeń, gdy odwiedzała znajomego i zrobił wszystko, żeby zdobyć jej adres. Napisał do niej list i tak zaczął się ich związek, który trwa już od 9 lat. Czy na prośbę Rinke, dyrektor zakładu wyda zgodę na spotkanie Krzysztofa i jego żony, poza pokojem widzeń? Przekonamy się już w najbliższym odcinku “Rinke za kratami”. Emisja w każdą środę o 22:10 na antenie Polsatu. Program "Rinke za kratami": Kontrowersje wokół "Rinke za kratami" Program "Rinke za kratami" jest emitowany tylko od tygodnia, ale już zdążył wzbudzić duże emocje w mediach. Dlaczego? Ostatnio Maciej Kurzajewski został zawieszony przez władze stacji TVP, ponieważ podczas prowadzenia programu "Świat się kręci" zareklamował program "Rinke za kratami". Program "Świat się kręci" jest produkowany przez firmę Rochstar należącą do Rinke Rooyensa. Czy taka promocja pomogła...