Babcia Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zachwyciła jurorów "The Voice Senior"? Zobaczymy ją w kolejnym etapie?

Babcia Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wystąpiła w "The Voice Senior"! 82-letnia pani Czesława przed kamerami zdradziła, że do programu zgłosił ją jej ukochany wnuczek. Na scenie babcia byłego uczestnika hitu TVN7 zaśpiewała "Ej, przeleciał ptaszek" z repertuaru Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze". Czy jurorzy odwrócili swoje fotele?

Zaledwie kilka tygodni temu ruszyła najnowsza, druga edyaja "The Voice Senior". W programie występują seniorzy w wieku 60+. W premierowej odsłonie show swoje umiejętności wokalne zaprezentowała m.in. babcia Adriana, którego z pewnością doskonale znacie z hitu TVN7 "Ślub od pierwszego wejrzenia".

Kiedy pani Czesława pojawiła się na scenie, jej bliscy nie potrafili ukryć wzruszenia. Anita, żona Adriana, płakała za kulisami programu "The Voice Senior". Niestety, występ uczestniczki nie zachwycił jurorów i żaden fotel się nie obrócił.

Pani Czesławo przyjście do tego programu jest przejawem odwagi, my bardzo się cieszymy, że mamy takie osoby, które reprezentują zupełnie różny repertuar, może on nas troszeczkę onieśmielił, ale gdybym mógł mieć do pani taką prośbę to proszę nie zapominać o nas i przyjść do nas raz jeszcze- mówił po występie Andrzej Piaseczny.