Piotr Czaykowski nie ukrywa, że to był dla niego bardzo stresujący odcinek. Do tej pory wiedział, że z Michałem Pirógiem zawsze sobie poradzi, a teraz miał brać udział w wyścigu z obcą osobą. Nie miał jednak żadnych wątpliwości, jak się zachowywać w stosunku do Joanny.

- Aśki nie znam. Jakby w tamtym momencie nie znałem. Jest kobietą, a ja zostałem tak wychowany, że muszę ją wspierać i co by się nie działo, zawsze będę dżentelmenem - wyjaśnił w Plotku.

