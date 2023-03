"Azja Express": Kim są Kasia i Andrzej Gąsienicowie? Ich historia miłości to gotowy scenariusz na film

Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska to zdecydowanie największe gwiazdy i najbardziej lubiany duet z "Gogglebox. Przed telewizorem". Trudno sobie wyobrazić, że którejś z nich mogłoby tam zabraknąć! Sylwia Bomba zdradziła jednak, że obecność Ewy w programie była zrządzeniem losu, ponieważ początkowo miała występować z zupełnie kimś innym! Zobacz także: Gwiazdy programu „Gogglebox” u Kuby Wojewódzkiego! Flirt z Sylwią Bombą i Agnieszka Kotońska w roli wodzianki! Sylwia Bomba o pierwszej partnerce do programu "Gogglebox. Przed telewizorem" Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska to szalone przyjaciółki, które zyskały popularność dzięki swoim osobowościom i zaciętemu komentowaniu programów telewizyjnych w programie " Gogglebox. Przed telewizorem ". Dziś łączy je jeszcze więcej, ponieważ obie spełniają się w macierzyństwie. Tosia (córka Sylwii) i Leon (syn Ewy), podobnie jak ich mamy, podbili serca internatów. Okazuje się jednak, że początkowo Sylwia Bomba miała zasiadać przed kamerą "Gogglebox" z zupełnie inną osobą! Pomysł udziału Ewy Mrozowskiej w programie zrodził się w ostatniej chwili. Na szczęście! Miałam występować z inną dziewczyną, z którą pierwotnie poszłam na casting. Zresztą do tej pory jej dziękuję, bo to ona mnie tam zaciągnęła. Ja nie byłam taka odważna, ale ta dziewczyna koniec końców nie mogła występować - zdradziła Sylwia. Sylwia Bomba zdradziła również, że namówiła Ewę do udziału w programie bardzo spontanicznie: Siedziałam na makijażu u Ewy, a że zawsze miałyśmy dobre porozumienie, to mówię "kurczę Ewka, to może Ty?" No i tak się zaczęło - zdradziła w rozmowie z Wideoportalem. Trudno nam sobie wyobrazić ten duet w...