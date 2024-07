1 z 7

Hanna Lis i Łukasz Jemioł biorą udział w nowym show TVN "Azja Express". Dzisiaj (14 maja o 5 rano), wraz z innymi gwiazdami programu polecieli do Azji! Mało kto chyba wiedział, że Lis i Jemioł to tacy przyjaciele na dobre i na złe. Para przyjaciół, mimo że kocha modę, na lotnisku prezentowała się zwyczajnie, jak to w podróży. Hanna Lis zabrała do Azji stylową białą walizkę, a Łukasz Jemioł kurtkę ze swoim nazwiskiem na plecach :). Taką samą kurtkę ze swoim nazwiskiem ma Lis. Bombery zostały specjalnie zaprojektowane na ten wyjazd przez projektanta. Ogólnie nie zabrali wiele rzeczy w podróż, a przecież czeka ich w Azji nie lada wyzwanie. W programie "Azja Express" pary złożone z gwiazd mają przebyć wyznaczoną trasę w jak najkrótszym czasie. Nie będzie im łatwo, bo muszą to zrobić bez przewodnika i tylko z jednym euro na głowę! Drużyna, która dotrze jako ostatnia do wyznaczonego w odcinku celu, odpada z programu. Jak poradzą sobie Hanna Lis i Łukasz Jemioł? Jedno jest pewne, oboje pierwszy raz poznamy od tak zwykłej, mało luksusowej strony.

Zobacz całą galerię z wyjazdu Hanny Lis i Łukasza Jemioła.

