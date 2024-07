Agnieszka Szulim odpowiedziała Paulinie Młynarskiej w sprawie "Azja Express"! Jakiś czas temu dziennikarka skrytykowała nowe show TVN-u i gwiazdy biorące w nim udział. Wpis Młynarskiej na Facebooku nie przeszedł bez echa, a gwiazda TVN Style uznała, że celebryci biorący udział w programie udają biednych i jeszcze zarabiają na tym pieniądze. Niemal natychmiast opinię gwiazdy skomentowała Karolina Korwin Piotrowska, która kompletnie nie zgadza się z Pauliną Młynarską. Teraz do dyskusji dołączyła się Agnieszka Szulim, która jest prowadzącą "Azja Express". Specjalnie dla Party.pl prezenterka skomentowała aferę wokół programu:

Co ona znowu bredzi? W "Azja Express" nikt nie udaje biedaków. Dostają jedynie dolara na głowę, żeby wyścig był bardziej emocjonujący. Muszą liczyć na ludzi przez co my lepiej poznajemy mieszkańców Azji i ich kulturę, ale tam nikt nie ma wątpliwości, że oni biorą udział w programie. Niech Paulina pójdzie lepiej po rozum do głowy i pomyśli, ile miejscowi mogli zarobić przy okazji kręcenia naszego programu. To jest olbrzymia produkcja, przy której wiele lokalnych osób znajduje zatrudnienie jako kierowcy, asystenci, obsługa planu. Przygotowanie wszystkich gier i zadań wymaga ogromnych nakładów pracy. Nad programem pracuje olbrzymia ekipa, która musi gdzieś spać, co jeść. Miejscowa ludność przecież na tym zarabia. Robimy ten program wspólnie! Dodam, że bardzo pozytywny program!