Z okazji drugich urodzin Party.pl w naszej redakcji pojawiły się gwiazdy programu "Azja Express" - Joanna Przetakiewicz oraz Łukasz Jakóbiak! Specjalnie dla nas para zdradziła nam swój największy sekret! A chodzi o... walkę ze stresem w programie TVN!

Naszym sekretem było to, że zanim wyjechaliśmy do Azji, umówiliśmy się, że w chwilach burzliwych emocji, łapiemy się za nadgarstek, dając jednocześnie sygnał do opanowania. - mówią nam Joanna i Łukasz.