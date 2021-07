"Kuchenne rewolucje": Magda Gessler zaatakowana na planie. Puściły jej nerwy 

Magda Gessler razem ze swoim synem otworzyła nową restaurację na warszawskim Wilanowie. Gwiazda "Kuchennych rewolucji", która sama ma już kilka restauracji teraz postawiła połączyć dwa pokolenia. Obszerną relacją z otwarcia nowego lokalu w mediach społecznościowych pochwaliła się zarówno Magda Gessler, jak i jej syn Tadeusz. Otarcie nowego lokalu wywołało w sieci prawdziwą burzę ze względu na ceny, które nie należą do niskich! Fani restauratorki zarzucają jej, że sama poucza w swoim programie, aby właściciele nie zawyżali cen, a sama się do tego nie stosuje: dlaczego pani poucza innych, a sama ma tak wysokie ceny? Magda Gessler otworzyła z synem nową restaurację Nowa restauracja Magdy Gessler i Tadeusza Müllera "Słodki Słony Familia" już od samego otwarcia wzbudza kontrowersje w sieci. Nowe miejsce na kulinarnej mapie Warszawy to jak pisze słynna restauratorka "najlepsza jakość składników i tradycyjne potrawy wzbogacone o zielony twist": Nowe miejsce na Wilanowie, w Warszawie. Zaczarowane, Rodzinny twist :)))) słodko słony .. my dla was Słodki.. wypieki według rodzinnych receptur i najlepsza jakość składników . Słony ... bistro, tradycyjne potrawy wzbogacone o zielony twist. Familia - dwa pokolenia łączą siły Magda Gessler i @Tadeusz Muller - czytamy na Facebooku Magdy Gessler. Jednak ceny dań i ciast wzbudziły wśród Internautów duże zaskoczenie! Za drożdżówkę trzeba zapłacić 16 zł, ale najbardziej szokują ceny dań na wynos: zupa pomidorowa lub rosół do podgrzania w domu kosztuje uwaga... 60 zł. Drożdżówka 16 zł Świetna babka ale ceny ma z kosmosu Pani Magdo , ja rozumiem, ze trzeba sie cenic, ze nazwisko zobowiazuje ale 16 zl. za drozdzowke to chyba jednak przesada Mnie...