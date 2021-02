Kim jest brat Magdy Gessler? Ma szansę zostać Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Magdy Gessler nikomu nie trzeba przestawiać. Słynna restauratorka, która od lat gości na telewizyjnych ekranach, cieszy się ogromną popularnością i sporą liczbą fanów. Kim jednak jest jej brat? Młodszy o trzy lata od znanej siostry Piotr Ikonowicz, choć stroni od show-biznesu, na brak popularności również nie może narzekać. Polityk, dziennikarz, prawnik i działacz społeczny właśnie został kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jakie są jego relacje z Magdą Gessler?

Kim jest brat Magdy Gessler?

Brat Magdy Gessler, Piotr Ikonowicz, jest równie barwny, jak jego siostra. Znakiem rozpoznawczym mężczyzny jest czerwona koszula. 64-letni działacz społeczny i absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Instytutu Geografii i Krajów Rozwijających się, nie stroni od polityki. Założył on Ruch Sprawiedliwości Społecznej, przewodniczył Polskiej Partii Socjalistycznej, Nowej Lewicy, był posłem, kandydował nawet na prezydenta Polski, a także Warszawy.

Teraz politycy Lewicy w mediach społecznościowych ogłosili, że chcą by kandydował on na Rzecznika Praw Obywatelskich. Kilkanaście lat temu było o nim głośno z zupełnie innego powodu - brat Magdy Gessler wylądował w areszcie!

W 2000 roku Piotr Ikonowicz blokował eksmisje pary starszych ludzi i został oskarżony o właściciela warszawskiego lokalu o naruszenie nietykalności. W efekcie odmówienia wykonywania prac społecznych, brat Magdaleny Gessler został zatrzymany.

Nie był to jedyny raz, kiedy Piotr Ikonowicz pomagał osobom, którym groziła eksmisja, co w dużej mierze miało przyczynić się do zaproponowania mu kandydatury RPO.

Potrzebujemy Rzecznika Praw Obywatelskich, który będzie bezkompromisowy. Który stanie po stronie wykluczonych, ofiar reprywatyzacji, eksmitowanych, bezdomnych, kobiet. Który będzie walczył o sprawiedliwość społeczną. Taką osobą jest Piotr Ikonowicz. Chciałabym, żeby został RPO - opublikowała na Twitterze posłanka Lewicy Marcelina Zawisza.

Piotr Ikonowicz przyznał, że nie ma nic przeciwko kandydaturze, która nie została jeszcze oficjalnie zgłoszona.

Media rozpisywały się o jego relacjach ze słynną siostrą, szczególnie po tym, jak rok temu miał wbić jej delikatną szpilę...

My jej nie widujemy inaczej niż w telewizorze. No może czasami w święta. Mam wrażenie, że moja siostra stała się własnością korporacji telewizyjnej i nie bardzo ma życie prywatne - mówił w rozmowie z Super Expressem.

Brat Magdy Gessler pokreślił rownież, że choć ich kontakty są rzadkie, rodzeństwo zawsze jest wobec siebie serdeczne, a z siostrą często rozmawia przez telefon. Przy boku ojca mogliśmy zobaczyć ich również kilka lat temu w "Dzień Dobry TVN", a w 2013 roku po wielu głośnych nagłówkach Magda Gessler i Piotr Ikonowicz zdecydowali się wydać w mediach społecznościowych wspólne oświadczenie:

Bardzo wielu dziennikarzy uważa, że to interesujące, że jesteśmy rodzeństwem. Interesuje ich kontrast między nami. Szukają więc sporu. Nawet jeżeli taki spór nie istnieje. To prawda, rzadko się widujemy, ale nie mówimy o sobie nawzajem złych rzeczy. Żadne z nas nie ma nic przeciwko dobrej kuchni i działalności społecznej. I nie damy się napuszczać na siebie nawzajem.

Wygląda więc na to, że słynnego rodzeństwa nic nie jest w stanie poróżnić, a rodzinne więzi są ważniejsze od niesnasek.

Brat Magdy Gessler, Piotr Ikonowicz, jest młodszy od niej o trzy lata.

Media niejednokrotnie rozpisywały się o sporach pomiędzy mężczyzną, a sławną siostrą. Rodzeństwo postanowiło jednak uciąć wszelkie spekulacje i wydało wspólne oświadczenie.