Ata Postek to zdecydowanie jedna z najbardziej charakterystycznych uczestniczek "Hotelu Paradise". Razem z Arturem Sargsyanem wygrała drugą edycję hitowego programu TVN7 i zgarnęła 50 tys. zł. Po zakończeniu przygody z programem Ata nie zniknęła z show-biznesu, ale pojawiła się w programie "One night squad". Jak wspomina udział w show? Jej wypowiedź zaskakuje! Ata zdradziła, kiedy miała chwile zwiątpienia i chciała wracać do domu!

Reklama

Były spartańskie warunki, przeżywam to do dziś. (...) Ja przeżywałam tą obecną sytuację, która jest na Zanzibarze, ta bieda, te zwierzęta - to mnie strasznie przerażało! - wyznała szczesze Ata Postek.

Obejrzyjcie całą rozmowę z Atą Postek i dowiedźcie się, czy utrzymuje kontakt z pozostałymi uczestnikami. Udało jej się nawiązać przyjacielską relację?

Reklama

Zobacz także: „Hotel Paradise” Ata Postek rozstała się z partnerem, ale już ma nowego! Zdradziła, jak się poznali