Nicola z "Rolnik szuka żony" pozuje na zdjęciu z imprezy i nie ma z nią Darka. Czyżby uczestniczka jeszcze przed finałem 10. edycji "Rolnika" zdradziła, co się wydarzy? Internauci nie mają wątpliwości, że Nicola już dawno powinna podziękować Dariuszowi. Padły naprawdę mocne słowa...

Reklama

Fani gorzko o Darku pod nowym zdjęciem Nicoli z "Rolnik szuka żony"

Nicola w 10. edycji "Rolnik szuka żony" nie ukrywała, że jest zauroczona Dariuszem i jeszcze zanim para wybrała się na wspólny weekend, uczestniczka spędziła tydzień w gospodarstwie rolnika. Ostatnio Nicola wzięła udział w imprezie andrzejkowej dla uczestników programu, ale ku zaskoczeniu fanów "Rolnika" nie pojawiła się na niej z Darkiem. Teraz uczestniczka randkowego show pochwaliła się nowym zdjęciem i wydaje się, że jest naprawdę szczęśliwa, a tymczasem internauci w komentarzach piszą, że już dawno powinna pożegnać Darka, który nie zachowuje się fair wobec niej i uczuć, o których wprost mówiła:

Nie daj miłości pierwszemu lepszemu, bo jak widać taki Daruś tego nawet nie potrafi uszanować.

Nie zasługujesz na to, aby taki chłopek roztropek robił Tobie przykrość na cały kraj. Bawi się uczuciami jak dziecko. Za dobre masz serce i nie zasługujesz na takie traktowanie. Olej gościa i miej szacunek wobec siebie

Super, weź Ty pogoń tego bu****... Szkoda, że mu wczoraj talerza nie wywaliłaś na głowę

Instagram

Zobacz także: Gorąco w finale "Rolnik szuka żony"! Jest zwiastun: "Nieciekawe miny u dziewczyn Darka"

Internauci kibicują Nicoli i piszą wprost, że jest świetną młodą kobietą, która zasługuje na mężczyznę, który ją pokocha i będzie zdecydowany, że chce z nią być. Wydawało się, że to Waldemar jest najbardziej kontrowersyjną postacią w 10. edycji, a tymczasem okazuje się, że to Darek również wzbudza mieszane uczucia, a sposób, w jaki traktuje Nicolę, pozostawia fanom wiele do życzenia.

Myślicie, że rzeczywiście relacja tej dwójki może się nie udać? Póki co nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać na wielki finał 10. edycji "Rolnik szuka żony", aby przekonać się, jak faktycznie potoczyły się losy tej dwójki. Wszystkiego oficjalnie dowiemy się zatem już w najbliższą niedzielę po godzinie 21:30!

Reklama

Zobacz także: Uczestnicy "Rolnik szuka żony" na imprezie andrzejkowej. Już wiadomo, kto jest bez pary po programie?

Screen Rolnik szuka żony TVP